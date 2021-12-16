Канберра, 16 декабря, 2021, 03:57 — ИА Регнум. Убытки австралийской авиакомпании Qantas из-за пандемии коронавируса могут составить более 1,1 млрд австралийских долларов ($784 млн) по итогам последних шести месяцев 2021 года. Об этом говорится в прогнозе организации, опубликованном 15 декабря на ее сайте.

Mike McBey Самолеты авиакомпании Qantas Airlines

В Qantas сообщили, что вторая половина года стала самым тяжелым временем для компании, поскольку границы большинства штатов Австралии были закрыты и объем внутренних перевозок упал до 30% от уровня, который был до пандемии.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 ноября немецкая авиакомпаниия Lufthansa вернула государству €1 млрд, которые она получила ранее в качестве помощи в период вводимых в мире ограничительных мер.