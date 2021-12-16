Санто-Доминго, , 03:56 — REGNUM В Доминиканской Республике вскоре после взлёта из аэропорта столицы Санто-Доминго разбился самолёт, на борту которого было девять человек. Об этом 15 декабря сообщает местная газета Diario Libre.

Самолет PublicDomainPictures

По предварительным данным, самолёт типа Gulfstream авиакомпании Helidosa направлялся в Орландо (США). На его борту находились три члена экипажа и шесть пассажиров — доминиканцы, пуэрториканцы и граждане США, управлял самолётом венесуэльский пилот. В числе погибших — двое несовершеннолетних.

Отмечается, что вскоре после взлёта экипаж сообщил о повреждениях и попытался зайти на посадку в аэропорту Лас-Америкас в пригороде столицы.

В настоящее время ведётся расследование трагедии, к которому подключились профильные службы.

Как сообщало ИА REGNUM, на северо-западе Парагвая разбился небольшой самолёт, три гражданина США, находившиеся на его борту, погибли.

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