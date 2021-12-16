Челябинск, 16 декабря, 2021, 03:56 — ИА Регнум. В арбитраж Челябинской области поступил банкротный иск, ответчиком по которому выступает ООО «Теплоэнергетическая компания «Системы управления» — поставщик отопления и горячего водоснабжения жителям города Верхний Уфалей. Иск от кредитора пока к производству не принят, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Банкротство

Заявление от АО «Газпром газораспределение Челябинск» подано в суд 15 декабря 2021 года. Сумма заявленного долга — 2 014 789,1 рубля. В качестве арбитражного управляющего предлагается участник ассоциации СРО «Южный Урал». Прочие детали пока не сообщались.

Финансовые претензии к ООО «Теплоэнергетическая компания «Системы управления» есть также у поставщиков других ресурсов, в том числе ООО «НОВАТЭК-Челябинск», ООО «Уральская энергосбытовая компания».

По данным ЕГРЮЛ, компания-ответчик была создана в апреле 2014 года и работает в сфере производства, передачи и распределения пара и горячей воды. Владелец и директор — Павел Леваш. По открытым данным, фирма выступала поставщиком свыше 60 госконтрактов на общую сумму более 13,6 млн рублей. Среди заказчиков — школа, детский сад, отряд противопожарной службы и другие юрлица.