Владивосток, 16 декабря, 2021, 03:55 — ИА Регнум. Десять врачей медицинских бюджетных учреждений Приморья стали лучшими в стране по версии медицинского портала отзывов пациентов «ПроДокторов». Также по результатам года лучшим признан Владивостокский родильный дом №3.

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«Стать лауреатом премии — достижение, которым действительно можно гордиться. Мы благодарим всех пациентов, кто оставил свои отзывы об оказанных нашим учреждением медицинских услуг», — сказала главный врач Владивостокского клинического родильного дома №3 Светлана Сагайдачная.

В списке лучших специалистов, работающих в государственных клиниках, высокую оценку пациентов получили — травматологи-ортопеды Виталий Симаков (Владивостокская поликлиника №1) и Александр Морозов (Владивостокская клиническая больница №2), лоры Геннадий Комаров (Приморская детская краевая клиническая больница №1), Евгений Гилифанов (Владивостокская поликлиника №1) и Галина Буженик (Владивостокская поликлиника №4), онкологи Олег Аргишев (краевой онкологический диспансер), Анастасия Изосимова и Александра Дей (медцентр ДВФУ), педиатры Ирина Комарова и Ольга Кладкевич (Владивостокская поликлиника №5).

Как сообщало ИА REGNUM, в Международный день добровольчества в воскресенье, 5 декабря, президент Российской Федерации Владимир Путин вручил медали четырем победителям международной премии «Мы вместе». Первую медаль из рук главы государства получил заведующий пульмонологическим отделением Морозовской больницы Павел Бережанский, победитель всероссийского конкурса «Моя страна — моя Россия» — одного из проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей». Павел Бережанский признан «Волонтером года».