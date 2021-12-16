Триполи, , 03:36 — REGNUM Захват правительственных зданий вооружёнными людьми произошёл в столице Ливии городе Триполи. Об этом 16 декабря сообщает агентство «Аль-Джамахирия».

Ливия Иван Шилов © ИА REGNUM

По предварительной информации, вооружённые люди ворвались в штаб-квартиру Правительства национального единства (ПНЕ) и в здание минобороны в Триполи. Подробности о принадлежности захватчиков к какой-либо из группировок, действующих на территории столицы, не уточняются.

Председатель и члены президентского совета страны были эвакуированы сразу после получения информации о подготовке боевиков к нападению на их дома. В настоящее время ряд районов Триполи полностью обесточены.

Уточняется, что нападение на правительственные здания произошло всего за восемь дней до первых президентских выборов в Ливии после свержения Муаммара Каддаффи.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что парламент Ливии намерен перенести дату президентских выборов в стране, намеченных на 24 декабря.

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