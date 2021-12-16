Анадырь, , 03:29 — REGNUM На Чукотке по метеоусловиям задерживается вылет из анадырского аэропорта им. Ю.С. Рытхэу пяти самолётов, обслуживающих местные маршруты. Это следует из информации онлайн-табло аэропорта.

Анадырь. Аэропорт Dzerod

Один рейс — Беринговский — не может вылететь из Анадыря с 8 декабря, остальные ожидают погоды с 14 и 15 декабря. В списке задержанных также рейсы в Провидения, Залив Креста, Кепервеем, Певек.

Из-за циклона, накрывшего Чукотку в ночь на 15 декабря, скорость ветра в Анадыре достигала на порывах 34 м/с. В настоящее время в ветер в Анадыре ослаб до 7 м/с, снег.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 декабря в Анадыре и посёлке Угольные Копи из-за сильного ветра и пурги были отменены уроки для школьников второй смены.

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