Париж, , 03:29 — REGNUM Власти Австралии повели себя «плохо» в ситуации с заключением контракта на строительство подводных лодок. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в эфире телеканала TF1.

Макрон Иван Шилов © ИА REGNUM

«Это правительство и этот премьер-министр плохо себя повели. Это очевидно», — заявил он.

Макрон добавил, что французские власти уже ответили на «плохое поведение» Австралии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Австралия заключила контракт с Соединенными Штатами на строительство атомных подводных лодок. Ранее на этот контракт рассчитывала Франция, при этом между странами уже имелось соответствующее соглашение, стоимость которого оценивалась в 56 млрд евро.