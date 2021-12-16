Париж, 16 декабря, 2021, 03:29 — ИА Регнум. Власти Австралии повели себя «плохо» в ситуации с заключением контракта на строительство подводных лодок. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в эфире телеканала TF1.

Иван Шилов ИА REGNUM Макрон

«Это правительство и этот премьер-министр плохо себя повели. Это очевидно», — заявил он.

Макрон добавил, что французские власти уже ответили на «плохое поведение» Австралии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Австралия заключила контракт с Соединенными Штатами на строительство атомных подводных лодок. Ранее на этот контракт рассчитывала Франция, при этом между странами уже имелось соответствующее соглашение, стоимость которого оценивалась в 56 млрд евро.