Вашингтон, , 03:26 — REGNUM Коммерческие запасы нефти в США сократились на 4,58 млн баррелей в период с 3 по 10 декабря и составили почти 428,3 млн баррелей, 15 декабря сообщило на своем сайте американское министерство энергетики.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

Вместе с тем аналитики, которых опросило агентство Bloomberg, прогнозировали, что запасы нефти в Соединенных Штатах снизятся на 1,7 млн баррелей.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 декабря минэнерго США объявило, что с 17 декабря начнется продажа 18 млн баррелей нефти из стратегического резерва страны.

Читайте ранее в этом сюжете: США объявили о продаже 18 млн баррелей нефти из стратегического резерва