Вашингтон, 16 декабря, 2021, 03:26 — ИА Регнум. Коммерческие запасы нефти в США сократились на 4,58 млн баррелей в период с 3 по 10 декабря и составили почти 428,3 млн баррелей, 15 декабря сообщило на своем сайте американское министерство энергетики.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Вместе с тем аналитики, которых опросило агентство Bloomberg, прогнозировали, что запасы нефти в Соединенных Штатах снизятся на 1,7 млн баррелей.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 декабря минэнерго США объявило, что с 17 декабря начнется продажа 18 млн баррелей нефти из стратегического резерва страны.