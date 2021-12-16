Кабул, , 03:17 — REGNUM Формирование нового, более инклюзивного правительства, начали пришедшие к власти в Афганистане представители радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). ОБ этом 15 декабря сообщил телеканал Afghanistan International со ссылкой на заместителя председателя временного афганского кабинета министров Абдула Салама Ханафи,

В Афганистане Иван Шилов © ИА REGNUM

В ходе встречи с иранскими дипломатами в посольстве исламской республики в Кабуле, Ханафи отметил, что правительство Афганистана продолжает работу по формированию инклюзивного кабинета министров. Как только эта работа будет завершена, о её результатах будет немедленно объявлено.

Состав временного правительства был оглашён талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) 7 сентября. В его состав вошли исключительно пуштуны — представители самой многочисленной этнической группы в Афганистане. За это ряд стран подверг критике пришедших к власти радикалов, обвинив их в отсутствии инклюзивности.

«Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) неоднократно призывали включить в состав правительства женщин и этноконфессиональные меньшинства страны. При этом сами талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) считали все условия для международного признания правительства Афганистана выполненными.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по мнению бывшего специального посланника США по Афганистану Залмая Халилзада, прежнее руководство Афганистана провалило переговоры с радикалами.

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