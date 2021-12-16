Москва, , 03:19 — REGNUM Непубличное акционерное общество «Оллмай.блог», которое ранее предъявляло претензии к «Яндексу» в связи с использованием идеи при создании автоматического переводчика для видео, снова обратилось с иском. Иск НАО к ООО «Яндекс» арбитраж Москвы пока не принял к производству, передаёт ИА REGNUM.

Яндекс Иван Шилов © ИА REGNUM

Претензии истца поступили в суд 15 декабря 2021 года. Детали пока не сообщались.

Прошлый спор, начатый в сентябре 2021 года, был завершён в конце октября. Иск оставили без рассмотрения. В деле речь шла о защите деловой репутации.

Из сообщений СМИ известно, что истец в прошлом иске потребовал признать не соответствующей действительности и порочащей его деловую репутацию информацию о разработке «Яндексом» технологии машинного перевода видео, как не имеющего аналогов в мире. Истец настаивал на том, что технология не новая и ранее её разработку вела команда AllMyBlog, а «Яндекс» был знаком с первыми результатами, так как ему высылали презентацию и письмо с предложением сотрудничества. Стороны были партнёрами по другим проектам.

Ответчик обвинения опровергал и выражал своё несогласие с ними.

Похоже, сейчас спор вышел на новый виток.

Напомним, претензии к дивизиону «Яндекса», корнями уходящему в офшоры, имеются не только у бывших партнёров по проектам, но и у потребителей, надзорных органов. В частности, в отношении ООО «Яндекс» ФАС провела антимонопольное расследование, а «Яндекс.Такси» получило десятки постановлений от управлений Роспотребнадзора.

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