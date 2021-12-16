Пенза, 16 декабря, 2021, 03:14 — ИА Регнум. Столкновение легкового автомобиля «Лада Калина» и грузовика Volvo с полуприцепом в Пензенской области привело к гибели троих человек, 15 декабря сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

ДТП произошло в Спасском районе, на 483-м километре федеральной трассы М5 «Урал». Жертвами аварии стали водитель и два пассажира легковушки. По факту происшествия начата проверка.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 декабря в результате столкновения легковых автомобилей Toyota Vitz и Hyundai Solaris в Калмыкии погибли шестеро взрослых и один ребенок.