Вашингтон, 16 декабря, 2021, 03:10 — ИА Регнум. Американская корпорация Apple решила снова отложить возвращение сотрудников к работе в офисах из-за роста заболеваемости COVID-19 в стране, сообщает агентство Bloomberg.

Apple

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Ранее предполагалось, что работники вновь будут работать в офисах компании с 1 февраля 2022 года. Однако теперь это откладывается на неопределенный срок. Соответствующее письмо сотрудникам уже направил гендиректор корпорации Тим Кук. Ранее аналогичные меры приняла другая ИТ-корпорация США — Google.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Соединенных Штатах общее число умерших с COVID-19 пациентов превысило 800 тыс. человек. С начала пандемии в США выявили более 50 млн зараженных коронавирусом нового типа.