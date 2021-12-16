Нью-Йорк, США, , 03:02 — REGNUM Отрицательный результат на заражение коронавирусом показал тест, который был сдан генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем. Об этом 15 декабря сообщили в пресс-службе генсека.

Антониу Гутерреш Un.org

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У него также нет симптомов COVID-19. Ранее у официального представителя Гутерреша Стефана Дюжаррика выявили коронавирусную инфекцию, после чего он ушел на карантин. В офисе генсека отметили, что, несмотря на отрицательный тест, в качестве меры предосторожности глава ООН 15 декабря проведет брифинг для прессы в формате видеоконференции.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 декабря Антониу Гутерреш на два дня ушел на самоизоляцию из-за того, что контактировал с носителем коронавируса.

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