Вашингтон, 16 декабря, 2021, 02:59 — ИА Регнум. В работе американской социальной сети Instagram в ночь на 16 декабря зафиксирован сбой, затронувший большинство стран мира. Это следует из данных специализированного портала Downdetector, мониторящего работу популярных интернет-ресурсов.

Instagram

Жалобы пользователей на работу сервиса в России начали нарастать после 20:30 мск и достигли своего пика в 23:53 мск, после чего их число начало снижаться. На работу приложения жаловалось 59% пользователей, не могли авторизоваться 21%, испытали проблемы с сайтом 20%.

Пользователи из США больше всего заявляли о проблемах с работой сайта — 72%. Ещё 16% жаловались на работу приложения и 13% — не могли авторизоваться.

Неполадки в работе Instagram фиксировались в большинстве стран мира.

Как сообщало ИА REGNUM, в работе видеохостинга YouTube 15 декабря зафиксирован сбой, затрагивающий прежде всего жителей Североамериканского континента.