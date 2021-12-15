Бразилиа, 16 декабря, 2021, 02:43 — ИА Регнум. Федеральный верховный суд Бразилии поддержал объявленные властями страны ограничения на въезд в страну без сертификата о вакцинации от COVID-19. Об этом 15 декабря сообщило издание O Antagonista.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Голосование по указанному вопросу еще не завершилось, но шесть из десяти членов судебного органа высказались за введение указанных мер, которые коснутся как бразильских граждан, так и иностранцев. Непривитые должны будут проходить пятидневный карантин по прибытии в Бразилию. Ограничения не распространятся на тех, кто покинул бразильскую территорию не позднее 14 декабря 2021 года, и тех, кому прививки противопоказаны.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 декабря минздрав Бразилии призывал отказаться от проведения массовых новогодних и карнавальных гуляний в стране в 2022 году из-за ситуации с распространением штамма коронавируса «Омикрон».