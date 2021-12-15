Вена, 16 декабря, 2021, 02:35 — ИА Регнум. Главной причиной медленного прогресса переговоров по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) является нежелание «западной стороны» вернуться к начальной редакции соглашения, заявил 15 декабря глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан в ходе телефонного разговора в среду с генсеком ООН Антониу Гутеррешем. Об этом пресс-служба МИД Ирана сообщила в своём Telegram-канале.

En.mfa.ir Глава МИД Ирана Хосейн Амир-Абдоллахиан

В переговорах по иранской ядерной сделке в Вене участвуют представители Ирана, США, Великобритании, Франции, Германии, Китая и России. По словам Абдоллахиана, возвращение к начальным условиям соглашения требует отмены санкций, введённых Соединёнными Штатами после выхода из соглашения в 2018 году. Однако группа западных стран затягивает процесс.

«Отсутствие инициативы со стороны Запада — одна из причин медленного прогресса в переговорах. Мы представили два документа по вопросу отмены санкций по ядерной программе. Эти документы соответствуют СВПД. Мы не выдвигали никаких требований, кроме тех, которые содержатся в СВПД, однако в то же время мы не принимаем никаких обязательств, выходящих за рамки СВПД», — объяснил глава МИД Ирана.

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Ранее недовольство переговорами в Вене выразил постпред Франции при ООН Николя де Ривьер. По его словам, переговорный процесс «идёт в неверном направлении» и «недостаточно быстро».