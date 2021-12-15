Иерусалим, 16 декабря, 2021, 02:33 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения Израиля решило распространить запрет на поездки еще на семь стран мира для предотвращения распространения штамма «Омикрон» коронавируса SARS-CoV-2. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Gaetano Virgallito Израиль

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Сообщается, что в перечень попали Объединенные Арабские Эмираты, Ирландия, Норвегия, Испания, Финляндия, Франция и Швеция. При этом большинство африканских стран Израиль уже включил в «красный список». Отмечается, что всем израильским гражданам, возвращающимся из «красных» стран будет необходимо проходить недельный карантин. Иностранцам из этих государств въезд в Израиль будет запрещен.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Израиля продлили запрет на въезд в страну для иностранных граждан до 29 декабря. Исключения затронут только отдельных лиц, получивших разрешение специальной комиссии.