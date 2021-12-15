Вашингтон, 16 декабря, 2021, 02:21 — ИА Регнум. Решение выдвинуть фигуристку Мишель Кван кандидатом на пост посла США в Белизе принял американский лидер Джо Байден, 15 декабря сообщили в пресс-службе Белого дома.

Джо Байден

Президент отметил, что спортсменка примерно в течение десяти лет была американским послом общественной дипломатии, а также взаимодействовала с молодежью по всему миру по вопросам социальной сферы и образования по поручению Госдепартамента. Ее кандидатуру должен будет одобрить Сенат Конгресса США.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 декабря американский Сенат согласовал назначение начальника полиции штата Аризона Криса Магнуса на должность комиссара таможенной и пограничной службы Соединенных Штатов.