Стокгольм, 16 декабря, 2021, 02:15 — ИА Регнум. Напечатанный с ошибками сертификат о присуждении «Награды имени Сахарова» оппозиционному блогеру Алексею Навальному заменил Европарламент. Об этом 15 декабря рассказал журналистам представитель пресс-службы Европейского парламента.

Навальный

По словам представителя пресс-службы ЕП, сертификат был исправлен и заменён. В официальной грамоте, подтверждающей получение Навальным премии Европарламента имени академика Сахарова, были допущены сразу две ошибки. Имя Навального на сертификате было написано как «Алескей» вместо «Алексей», а слово «коррупция» было написано только с одной буквой «р». Сертификат подписал глава Европарламента Давид Сассоли.

Грамота была вручена в Страсбурге дочери оппозиционного блогера, Дарье Навальной. Премию имени Сахарова Европарламент присудил Навальному в конце октября 2021 года. Кроме блогера, на получение премии претендовали женщины Афганистана и правозащитница из Боливии. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, услышав новость, отметил, что вручив премию Навальному, Европарламент девальвирует само название премии.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что Россия рассчитывает объяснения со стороны стран Запада по вопросу о том, как в отправленных в Берлин осенью 2020 года анализах блогера Навального появились следы боевого отравляющего вещества.