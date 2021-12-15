Брюссель, 16 декабря, 2021, 02:10 — ИА Регнум. В санкционном режиме против Белоруссии не должно быть узких мест, поэтому имеющиеся недочёты будут устранены после проверки, заявила 15 декабря председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Брюсселе.

Jim Mattis Урсула фон дер Ляйен

«В санкциях не должно быть лазеек. Конечно, мы готовы проверять, есть ли такие недочёты. Процесс проверки идёт», — сказала она.

Председатель Еврокомиссии добавила, что считает санкции «эффективными», и выразила надежду на то, что когда-нибудь место Белоруссии на встречах «Восточного партнерства» займет демократически избранный представитель.

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что в Белоруссии нашли способы обойти западные санкции. По словам президента Александра Лукашенко, работать в условиях санкционного давления сложно, но «надо шевелиться» и «суметь выстоять».