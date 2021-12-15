Эр-Рияд, 16 декабря, 2021, 01:57 — ИА Регнум. Две баллистические ракеты, запущенные хуситами (йеменское движение «Ансар Алла») в сторону Саудовской Аравии, были перехвачены и уничтожены системами противовоздушной обороны королевства. Об этом 16 декабря передает телеканал Al Arabiya со ссылкой на заявление международной коалиции, возглавляемой Эр-Риадом.

Ibrahem Qasim Йемен

Ракеты были запущены из аэропорта йеменской столицы Саны в сторону саудовского города Абха. Информация о разрушениях и пострадавших не поступала.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 декабря военно-воздушные силы аравийской коалиции нанесли удар по районам Аль-Хафа и Аль-Сабин в городе Сана. В результате атаки были уничтожны два бункера, использовавшиеся для хранения баллистических ракет, а также четыре предприятия по производству беспилотников.