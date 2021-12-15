Москва, 16 декабря, 2021, 01:51 — ИА Регнум. Россия считает недопустимым деление журналистов на «своих» и «чужих» и твёрдо отстаивает право всех работников СМИ на безопасное выполнение своих обязанностей, написала 16 декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём Telegram-канале по случаю Дня памяти журналистов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«На профильных международных площадках мы твёрдо отстаиваем право всех без исключения работников СМИ на безопасное выполнение своих обязанностей. В этой связи считаем недопустимым деление профессионалов медиасферы на «своих» и «чужих», — отметила она.

Захарова отвергла также попытки официальных лиц в отдельных странах использовать по отношению к журналистам российских СМИ ярлыки «пропагандистов» и «распространителей дезинформации». По мнению представителя МИД, такие попытки в России рассматриваются как «подстрекательские, провоцирующие агрессию и насилие в отношении корреспондентов».

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День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей, отмечается в России 15 декабря. Он был учреждён в 1991 году после гибели в Югославии корреспондента российского телевидения Виктора Ногина и оператора Геннадия Куренного.

Летом 2021 года Союз журналистов России выступил с заявлением, в котором осудил неоправданное давление на российские СМИ за рубежом и вмешательство в их работу.