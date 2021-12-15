Нью-Йорк, США, 16 декабря, 2021, 01:45 — ИА Регнум. Пресс-секретарь генсека ООН Антониу ГутеррешаСтефан Дюжаррик ушел на самоизоляцию из-за заражения коронавирусом нового типа. Об этом он заявил в ходе беседы с журналистами.

Иван Шилов ИА REGNUM ООН

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: «Омикрон» становится главной угрозой — трансляция»

«Я бы хотел сообщить, что ранее сегодня при прохождении тестирования на коронавирус в рабочих целях я получил положительный результат», — заявил он.

Дюжаррик добавил, что теперь будет работать из дома. Он подчеркнул, что прививался против коронавирусной инфекции, а затем поставил себе бустерную прививку. Тем не менее офис представителя генерального секретаря ООН будет работать в удаленном режиме на время болезни Дюжаррика.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генсекретарь ООН Антониу Гутерреш пробыл некоторое время на самоизоляции из-за подозрений на заражения коронавирусом нового типа. Спустя два дня его ПЦР-тест на выявление COVID-19 показал отрицательный результат.