Париж, 16 декабря, 2021, 01:28 — ИА Регнум. Введение в стране обязательной вакцинации от COVID-19 допустил в будущем президент Франции Эммануэль Макрон. Об этом он заявил 15 декабря в интервью телеканалу TF1.

Иван Шилов ИА REGNUM Макрон

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Как пояснил Макрон, страна уже подошла к тому моменту обязательной вакцинации, когда 90% из тех, кто должен был быть привит, уже привиты. Президент Франции допустил, что ревакцинация станет регулярной и существует вероятность включения прививки от COVID-19 в список обязательных.

При этом Макрон уточнил, что необходимо следить за ситуацией в стране на протяжении нескольких ближайших недель. Также президент Франции пояснил, что вакцинация детей от пяти до 11 лет была бы очень желательной, так как вирус активно распространяется среди детей. Однако данная процедура будет оставаться на усмотрение родителей, среди которых будет усилена агитация и разъяснительная работа об опасности распространения коронавируса среди детей и о необходимости прививок.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что правительство Франции огласит новые меры по борьбе с коронавирусом в конце этой недели.