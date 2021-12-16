Москва, , 07:32 — REGNUM Актеры российского социального сериала «Трудные подростки» Никита Волков, Владимир Гарцунов, Алена Швиденкова и продюсер Екатерина Матвиенко станут гостями фестиваля поп-культуры Bubble Comics Con, который пройдет в Москве 18 и 19 декабря. Об этом 16 декабря информирует пресс-служба мероприятия.

Постер сериала «Трудные подростки» от more.tv Фестиваль поп-культуры Bubble Comics Con

Сериал «Трудные подростки» появился на стриминговом сервисе more. tv в 2019 года, став тогда первым проектом в эксклюзивной линейке more originals перед такими хитами, как «Чики» и «Псих». Сюжет сериала затрагивает темы буллинга, сексуального просвещения и агрессивного поведения среди подростков. Социальные темы сериала принесли первым двум сезонам «Трудных подростков» более 150 миллионов просмотров. Влияние сериала было также дважды отмечено комиссией национальной Премии в области веб-индустрии, присудив «Трудным подросткам» две победы в номинации «Выбор прессы: Лучший интернет-сериал» в 2019 и 2020 годах.

Фестиваль Bubble Comics Con примет в дверях выставочного комплекса «Экспоцентр» лучших авторов и художников комиксов СНГ, актеров российских фильмов, а также блогеров 18 и 19 декабря. Специальным гостем мероприятия станет британский актер Том Фелтон, известный благодаря роли Драко Малфоя в фильмах о Гарри Поттере.

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