Москва, 16 декабря, 2021, 01:26 — ИА Регнум. Россия разделяет озабоченности экспертов Организации Объединённых Наций (ООН) относительно продолжающейся деградации положения гражданского общества на Украине, сообщили 15 декабря в пресс-службе Министерства иностранных дел России.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

В комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой говорится, что особенно отчётливо деградация общества проявилась «в преддверии, в ходе и после выборов в органы местной власти осенью 2020 года».

«Эксперты зафиксировали 29 случаев запугивания и физического насилия в отношении журналистов, блогеров и иных лиц», — сказала она о тех, кто осмелился критиковать власть, бороться с коррупцией и сомневаться в официальной позиции Киева.

Общее состояние гражданского общества на Украине эксперты ООН изложили в докладе «Пространство для гражданского общества и основные свободы на Украине». Он охватил период с 1 ноября 2019 года по 31 октября 2021 года и 15 декабря был представлен в Женеве.

Ранее украинские эксперты признавали, что главные проблемы на Украине связаны с тем, что в этой в стране до сих пор не сформировалось гражданское общество.