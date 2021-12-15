Брюссель, 16 декабря, 2021, 01:23 — ИА Регнум. Страны Евросоюза готовы предоставить вакцины против коронавирусной инфекции народу Белоруссии, хоть и осуждают действия белорусских властей. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе пресс-конференции по итогам саммита «Восточное партнерство».

Иван Шилов ИА REGNUM Белоруссия

«Мы готовы предоставлять вакцины народу Белоруссии. Мы отложили дозы вакцин и сейчас изучаем варианты того, как их доставить максимально быстро», — заявила она.

Глава ЕК добавила, что Евросоюз уже выделил 13 млн доз вакцин против COVID-19 для стран Восточной Европы. По ее словам, поставки препаратов в эти государства будут наращиваться.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что западные санкции против Минска успешно обходятся.