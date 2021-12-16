16 декабря 2021 | Время чтения 3 мин

Ни США, ни мифическое англосаксонское лобби не финансируют немецкую партию «Зеленых». Позиция Олафа Шольца по проекту «Северный поток — 2» до конца однозначно им не высказана, а сертификация трубопровода не привязана ни к одной конкретной дате.

Тимофей Борисов, , 07:20 — REGNUM Какие выводы по поводу судьбы «Северного потока — 2» можно сделать исходя из реальной ситуации в Германии? К сожалению, они резко контрастируют с выводами некоторых российских экспертов, которые утверждают, что Анналена Бербок и её партия («Зелёные») финансируются из США и что Олаф Шольц — лоббист СП-2, который аккурат к 9 мая добьётся его запуска. Не хотелось бы вступать в личную полемику и начинать свару, но полагаю, что ошибки в экспертных оценках недопустимы. Слишком дорого они могут нам обойтись.

Газопровод «Северный поток — 2» © Nord Stream 2. Aксель Шмидт

Никаких данных о финансировании партии «Зелёных» из-за рубежа нет. Если это было бы правдой, то эти факты раскопали бы немецкие спецслужбы и через оппозиционные «Зелёным» партии обязательно «слили» бы в прессу.

Возможно, московский обыватель и думает, что западная демократия в чём-то похожа на лихие девяностые в Москве — «батоны», заказуха и т.д. Но это не так.

Механизмы влияния на партию «Зелёных» существуют, но они более тонкие и совершенно легальные. Стратегически указания идут из Национального демократического института и фонда Демократической партии США, а оперативное сотрудничество осуществляет Zentrum Liberale Moderne через бывшего посла США в Германии Джона Корнблума.

Недооценивать идеологическое влияние американцев (именно американцев!) на немцев не стоит. Оно огромно! Оно выстраивалось со времени окончания Второй мировой войны.

Это влияние начинается со школы, в которой талантливую немецкую молодежь примечают, берут на «карандаш», дают гранты, приглашают на практику или обучение в Штаты, в общем, пестуют и ведут с юности. И все это на совершенно законных и открытых основаниях.

Университет имени Гумбольдтов в Берлине (сс) Jean-Pierre Dalbéra

Позже, когда эти молодые люди становятся политиками, журналистами, экономистами и дипломатами, когда они вступают во взрослую жизнь — нет надобности их подкупать. Они и так работают в интересах США.

Благодаря обучению в качестве студентов в США, чтению New York Times и американской прессы, просмотру CNN, германская интеллигенция давно находится под облучением американских идей. Это медленно действующий, но весьма эффективный яд. Это и есть та самая пресловутая «мягкая сила», пользоваться которой так и не может научиться наш МИД и аффилированные с ним структуры.

Если бы в Германии ходило бы только небольшое число купленных агентов, то все было бы значительно проще, гораздо проще.

Второе: Олаф Шольц — хитрец. Говорить что-то открыто и однозначно на публику или же делать громкие заявления — это совершенно не его стиль. Когда я слушал его комментарии и интервью журналистам по самым различным вопросам, то не мог отделаться от впечатления, что он просто издевается.

Канцлер Германии Олаф Шольц (сс) Sandro Halank. Wikimedia Commons

Я не услышал ни одной однозначной оценки из его уст. Точно так же он ведёт себя и в отношении «Северного потока — 2». Если бы он сейчас однозначно высказался в поддержку проекта, то это неизбежно вызвало бы трения, а может, даже и раскол в новой коалиции, весьма хрупкой и состоящей из трёх партий.

Шольц — опытный аппаратный игрок и умудренный политик. Он будет делать по-своему, но он никогда не будет делать громких заявлений.

Указанная в качестве конечной дата сертификации 8 мая как крайний срок ввода в действие трубопровода взята из ниоткуда. Никакого отношения к действительности она не имеет. Проект может быть сертифицирован и существенно позже — например, летом.