Порт-о-Пренс, , 01:08 — REGNUM Не менее 75 человек стали жертвами взрыва бензовоза, произошедшего 14 декабря в Гаити. Об этом 15 декабря сообщил портал HaitiLibre.

Взрыв Luc Viatour

Ранее стало известно о 60 погибших. В больницах страны скончались еще 15 пострадавших. В медучреждениях продолжают находиться 20 пациентов, получивших ожоги в результате ЧП. Кроме того, проводится поиск пострадавших, а также тел погибших, которые могут находиться под обломками зданий, поврежденных в результате взрыва.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 декабря в гаитянском городе Кап-Аитьен на севере республики перевернулся автомобиль с бензиновой цистерной. Десятки местных жителей собрались у резервуара, желая похитить горючее, но в этот момент произошел взрыв.

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