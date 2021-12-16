Брюссель, , 00:55 — REGNUM Страны Евросоюза выработали твердую единую позицию по России в случае якобы агрессии Москвы против Украины, которая будет обсуждаться на саммите ЕС, заявил глава Евросовета Шарль Мишель в ходе пресс-конференции.

Евросоюз Иван Шилов © ИА REGNUM

«Что касается Украины и развития событий вокруг нее, милитаризации со стороны России, то мы подготовили очень твердую и единую позицию, которая завтра будет обсуждаться на саммите», — заявил он.

Мишель добавил, что Евросоюз уже готов ввести новые санкции против России в случае необходимости. При этом председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что страны ЕС призвали Москву к деэскалации ситуации на российско-украинской границе. Она также пригрозила санкциями в отношении России в случае «агрессии против Украины».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал Евросоюз ввести превентивные санкции против России. Он заявил, что новые антироссийские санкции якобы должны сдержать эскалацию отношений между Москвой и Киевом.