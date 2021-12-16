16 декабря 2021 | Время чтения 6 мин

К обвинениям правительства Литвы в нарушениях прав человека могут добавиться обвинения в коррупции. Группировки литовских элит готовы использовать любые предлоги для устранения конкурентов с властного олимпа.

Сергей Артёменко, , 07:20 — REGNUM Продолжение поставок калийных удобрений из Белоруссии в Клайпедский порт при действующем режиме санкций ЕС и США, наложенных на белорусские предприятия калийной отрасли, стало причиной отставки двух министров и поводом для отставки всего правительства постсоветской прибалтийской республики. Литовские политики и в парламентских кулуарах, и публично обсуждают способность нынешнего состава правительства обеспечить реализацию «национальных интересов» в свете обязательств перед Вашингтоном и Брюсселем.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

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На минувшей неделе стало известно о предоплате белорусских госпредприятий «Литовским железным дорогам» (Lietuvos gelezinkeliai) за перевозку калийных удобрений в Клайпедский порт. Поставки идут несмотря на действующие с начала декабря санкции США в отношении белорусского производителя ОАО «Беларуськалий», его спецэкспортёра «Белорусская калийная компания» и их дочерних структур. Литовские партнёры белорусских госпредприятий попадают под возможные санкции Вашингтона как нарушители режима санкций, и это очень беспокоит официальный Вильнюс.

Сотрудники ОАО «Беларуськалий» Kali.by

Публикации в прессе о получении в ноябре предоплаты за продолжение в декабре поставок калийных удобрений из Белоруссии стали поводом для написания членами правительства заявлений об отставке. Такие прошения подали министры транспорта Марюс Скуодис и иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис.

Глава литовского правительства Ингрида Шимоните не подписала заявления об отставке министров. Выступая в эфире канала LRT, она заявила о перспективе отставки всего кабмина.

При этом парламент Литвы рассматривает зарегистрированный законопроект о тотальном запрете импорта из соседней Белоруссии. Инициатором выступило министерство транспорта и коммуникаций с пока ещё находящимся в его главе Скуодисом.

Габриэлюс Ландсбергис European People's Party

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Тем временем телеграм-канал «Незыгарь» опубликовал ряд сообщений о коррупционной подоплёке продолжения бизнеса с белорусскими госпредприятиями, находящимися под санкциями США. В сообщениях фигурирует белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская, которую литовские политики провозгласили «президентом Белоруссии» и взяли на содержание за счёт налогоплательщиков прибалтийской республики.

«В Литве вскрылась масштабная коррупция. Высшее руководство Литвы получает откаты от транзита калийных удобрений из Белоруссии. Речь идёт о десятках миллионов долларов. Операцию прикрытия обеспечивает офис Тихановской. Опубликована переписка литовских чиновников», — проинформировал «Незыгарь» со ссылкой на публикацию прибалтийского информагентства Delfi.

Тихановская Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Публикация на портале Delfi подлила масла в огонь: внутренняя переписка между администрацией президента Гитанаса Науседы и МИД указывала на ряд провалов официального Вильнюса, и не только в вопросе применения санкций к белорусским госпредприятиям калийной отрасли. Из цитат переписки заслуживает внимания разоблачительная констатация главы группы советников литовского президента по внешней политике Асты Скайсгирите: «С санкциями в отношении Белорусской АЭС ситуация очень плохая, потому что опоздали с процедурами. Но в случае с удобрениями мы сначала получим убытки для нашего бизнеса, а потом россияне переймут белорусское предприятие. Попробуем отстоять интересы ЛТ! [LT — аббревиатура Литвы]».

Гитанас Науседа Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Литовскую общественность шокировало не только то, что переписка высокопоставленных чиновников стала публичным достоянием. Пока спецслужбы прибалтийской республики фабриковали уголовные дела на диссидентов (в частности, «дело Палецкиса»), занимавшихся публицистикой на основе открытых источников, закрытая переписка оказалась доступной журналистам, а значит, и спецслужбам.

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Из публикаций литовских последователей WikiLeaks ясно, что многолетние усилия по дискредитации проекта БелАЭС пошли прахом и официальному Вильнюсу ничего не остаётся, кроме как нагнетать истерию эмоциями. Игналинская АЭС могла ещё долго работать, обеспечивая литовцев дешёвой электроэнергией, однако была закрыта исключительно из политических соображений в угоду западноевропейским «зелёным». Литовское правительство стало импортировать электроэнергию из Скандинавии, повысило тарифы для предприятий и населения, крайне противоречиво и предсказуемо неудачно пыталось привлечь инвестора для строительства новой АЭС.

Игналинская АЭС Vadik_01

Теперь литовское руководство в угоду не столько Брюсселю, сколько Вашингтону, режет курицу, несущую для скудного госбюджета золотые яйца, — добровольно отказывается от доходов от белорусского транзита с той же идейно-политической мотивацией. Причём делает это по собственной инициативе и с энтузиазмом ударников коммунистического труда.

Именно из этой серии — законопроект, инициированный попавшим под огонь критики министерством транспорта и коммуникаций Литвы. Отчаянная попытка Скуодиса выслужиться нанесёт литовской экономике кратно больший ущерб, чем предполагали эксперты банка SEB и самые смелые пессимисты.

В руководстве Lietuvos geležinkeliai заявили, что пытались ввернуть 10 млн евро предоплаты за декабрьские поставки через Swedbank ещё 7 декабря — то есть накануне вступления в силу санкций США в отношении «Беларуськалия», но неудачно. Ссылка на характерную для молодого бухгалтера оплошность выглядит не очень убедительно, особенно когда на кону государственные интересы.

Теперь «Литовские железные дороги» оказались под угрозой банкротства, потому как даже частичное удовлетворение иска юридически добропорядочных белорусских партнёров не предусматривает других перспектив. Юристы литовской компании пытаются представить ситуацию не столь драматичной: мол, санкции США не распространяются на литовский транзит — только на покупателей, и если сейм примет закон по инициативе минтранса, то якобы будут основания задним числом создать основания для отказа от выплат по досрочному прекращению договорных обязательств.

Литовские Железные Дороги (сс) calflier001

Белорусский транзит обеспечивает треть годового грузооборота Клайпедского порта. Совмин Белоруссии уже нашёл ему замену в Ленинградкой области — порт Усть-Луга давно принимает белорусские грузы, на перевалке которых ранее очень хорошо зарабатывали доноры литовского бюджета. Объёмы пока не те, однако быстро решить проблему масштабной диверсификации без существенных издержек вряд ли возможно. В нынешнее время каждый цент считают не только в Минске, но и в Москве, и в Вильнюсе.

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Отдельного внимания заслуживает вмешательство официального Вильнюса во внутренние дела соседней Белоруссии. Заявленная в переписке Скайсгирите попытка «отстоять интересы ЛТ» не сводится только лишь к белорусскому госпредприятию ОАО «Беларуськалий» и его продукции.

В мутной воде литовского скандала рыбу покрупнее пытаются выудить все — включая товарищей председателя КГБ Белоруссии Ивана Тертеля, крайне неумело «спаливших» хороший канал «слива» в стремлении преувеличить компетенции и влияние пресловутого «офиса Тихановской». Инициаторы как бы антикоррупционного «вброса» скорее добились противоположного результата.

Иван Тертель President.gov.by

Гораздо большие успехи демонстрируют бизнесмены Эстонии, которые без шума и пыли увеличили транзит белорусских нефтепродуктов и других грузов до рекордных показателей. Правительству РФ и РЖД теперь есть чем ответить на дежурный аргумент белорусских партнёров, жалующихся в торге на тарифы и «транспортное плечо». Весь комплекс услуг по транзиту взяли на себя эстонские компании. Львиная доля цистерн (преимущественно с мазутом) проходит через две госкомпании — «БЖД» (белорусский госмонополист) и Operail.

Отставка правительства Литвы в нынешней ситуации является шагом естественным и обоснованным. Повод более чем серьёзный — вопиющая некомпетентность и умышленные действия против национальных интересов (если не понимать под таковыми исключительны интересы политического руководства).

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