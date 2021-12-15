Вильнюс, 16 декабря, 2021, 00:44 — ИА Регнум. Первые для республики два случая заражения штаммом коронавируса «Омикрон» были зарегистрированы в Литве, заявила литовский вице-министр здравоохранения Аушра Билотене-Мотеюнене 15 декабря на пресс-конференции.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По ее словам, речь идет о лицах, прибывших в Вильнюсский округ из Чехии. Чиновник сообщила, что минздрав Литвы рекомендует жителям республики избегать мест скопления людей, сохранять безопасную дистанцию и использовать защитные средства, а в случае появления симптомов простуды — немедленно изолироваться и сдать тест на коронавирус.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 декабря власти Эквадора объявили о первом выявленном в стране факте инфицирования штаммом «Омикрон».