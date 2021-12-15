Тбилиси, 16 декабря, 2021, 00:49 — ИА Регнум. Парламент Грузии принял в первом чтении закон об ограничении азартных игр, сообщает 15 декабря грузинский телеканал «TV Пирвели».

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За законопроект проголосовало 78 депутатов всего при одном, выступившим против. Инициатива по постепенному ограничению азартных игр и их окончательному запрету принадлежит премьер-министру Грузии Ираклию Гарибашвили.

Парламент рассмотрит законопроект в ускоренном порядке. Медиаменеджеры говорят, что отмена азартных игр в Грузии ударит по рекламному рынку, что приведёт к значительному сокращению доходов независимых СМИ и, в конечном итоге, к прекращению их деятельности,