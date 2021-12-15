Лейпциг, Германия, 16 декабря, 2021, 00:35 — ИА Регнум. 15 декабря в Аугсбурге на стадионе «ВВК Арена» «Ред Булл Лейпциг» под руководством Доменико Тедеско сыграл вничью с «Аугсбургом». Основное время матча шестнадцатого турнира немецкой Бундеслиги 2021/22 завершился со счетом 1:1.

Spartak.com Доменико Тедеско

Первый мяч на девятнадцатой минуте встречи забил португальский форвард Андре Силва после передачи Бенжамина Хенрихса — 0:1. В конце матча Даниэль Калиджури ударом с пенальти восстановил равновесие в счете — 1:1.

Две желтые карточки получили Никлас Дорш (44') и Ноа-Йоэль Саренрен-Базее (87'). Матч обслуживала бригада арбитров Флориана Бадштюбнера.

Статистика матча («Аугсбург"/ «Ред Булл Лейпциг»)

Удары 8/13

Удары в створ ¼

Владение 54%/46%

Угловые 6/8

Нарушения 15/6

Составы команд:

«Аугсбург»: Гикевин, Гумны, Оксфорд, Фрамбергер, Бордучи, Дорш, Грегоритш (Калиджури, 67'), Варгас (Майер, 46'), Моравек (Педерсен, 46'), Йенсен (Кордова, 66'), Хан (Саренрен-Базее, 80').

«Ред Булл Лейпциг»: Гулачи, Симакан (Мукиэле, 46'), Орбан, Гвардиол, Анхелиньо, Лаймер (Адамс, 46'), Кампль, Хенрихс, Нкунку, Форсберг (Шобослаи, 64'), Силва (Броббей, 86').

«Ред Булл Лейпциг», набрав 22 очка, поднялся на девятую строчку в турнирной таблице чемпионата. «Аугсбург» с семнадцатью очками остался на шестнадцатом месте в зоне вылета.