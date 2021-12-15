Леверкузен, Германия, 16 декабря, 2021, 00:28 — ИА Регнум. 15 декабря в Леверкузене на стадионе «БайАрена» «Байер-04» в матче шестнадцатого тура немецкой Бундеслиги 2021/22 упустил победу над «Хоффенхаймом». Основное время игры завершилось со счетом 2:2.

Ailura Патрик Шик

Оба гола «фармацевтов» на 37-й и 63-й минутах забил форвард сборной Чехии Патрик Шик. На 80-й минуте вышедший на замену Ангело Штилер вернул гостей в игру — 2:1. Через три минуты Моанес Дабур, замкнув передачу Жоржиньо Рюттера, восстановил равновесие в счете — 2:2.

Желтые карточки получили Себастьян Руди (21'), Мусса Диаби (21'), Дэвид Раум (28'), Одилон Коссуну (60'), Эдмонд Тапсоба (85'), Пьеро Хинкепи (87') и Моанес Дабур (89'). Единственную красную карточку на 90+2-й минуте встречи получил нападающий хозяев Мусса Диаби. На матче работала бригада арбитров во главе с Тобиасом Штилером.

Составы команд:

«Байер-04»: Градецки, Та, Коссуну (Ретсос, 83'), Тапсоба, Хинкепи, Паласиос, Виртц (Андрих, 83'), Диаби, Демирбай (Арангис, 65'), Беллараби (Адли, 65'), Шик.

«Хоффенхайм»: Бауманн, Гриллич, Фогт, Ричардс, Баумгартнер (Дабур, 69'), Руди (Штиллер, 46'), Раум, Самассеку (Адамян, 83'), Акпогума (Кадержабек, 46'), Бебу (Рюттер, 68'), Крамарич.

Статистика матча («Байер-04"/ «Хоффенхайм»)

Удары 17/10

Удары в створ 9/4

Владение 40%/60%

Угловые 6/3

Нарушения 11/4

«Байер-04», набрав 28 очков, укрепился на третьей строчке в турнирной таблице Бундеслиги. «Хоффенхайм» с 27-ю очками расположился одной позицией ниже.