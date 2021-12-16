Москва, , 00:36 — REGNUM В ближайшее время положение Армении будет становится всё более безрадостным. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 декабря заявил политолог, главный редактор сайта kavkazoved.info Андрей Арешев.

Флаг Армении Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По мнению эксперта, режим Никола Пашиняна показал достаточную степень устойчивости как в силу наработанных им манипулятивных приёмов в отношении общественного мнения, так и в силу довольно значительной, подчас не афишируемой внешней поддержки, особенно полиции. Армянские силовые структуры и дальше будут активно разгонять и без того немногочисленные акции протеста. Протестные настроения в Армении никуда не денутся, тем более социально-экономическая ситуация будет ухудшаться, считает политолог. Однако эти настроения могут проявляться не столько в активной, сколько пассивной форме. Эксперт считает, что из страны возрастёт эмиграция, «голосование ногами».

«А та политика, которую Пашинян и его команда проводят по отношению к армии, этого станового хребта армянской государственности, фактически является политикой по её дискредитации. Достаточно только в этом плане посмотреть на персону министра обороны» , — сказал эксперт.

По мнению Арешева, всё это не способствует устойчивости государственных институтов и управленческой системы, как таковой. Поэтому предполагаются постоянная нестабильность и постоянные проблемы на границах, охранять которые де-факто передоверено российским пограничникам.

«Всё это не остаётся незамеченным внешними наблюдателями, и ещё больше подрывает авторитет армянского государства, точнее, того что от него осталось. С таким государством никто всерьёз разговаривать не будет! , — заявил политолог.

Арешев считает, что никакого улучшения экономической ситуации в Армении быть не может, наоборот, увеличивается внешний долг, растут цены. А одним из самых главных негативных факторов является утеря людьми чувства личной безопасности, что будет лишь ещё больше усиливать эмиграцию из страны.

Напомним, что до прихода к власти в 2018 году режима Пашиняна нынешний министр обороны Сурен Папикян работал школьным учителем истории.