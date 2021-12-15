Москва, 16 декабря, 2021, 00:36 — ИА Регнум. В ближайшее время положение Армении будет становиться всё более безрадостным. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 декабря заявил политолог, главный редактор сайта kavkazoved.info Андрей Арешев.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Армении

По мнению эксперта, режим Никола Пашиняна показал достаточную степень устойчивости как в силу наработанных им манипулятивных приёмов в отношении общественного мнения, так и в силу довольно значительной, подчас неафишируемой внешней поддержки, особенно полиции. Армянские силовые структуры и дальше будут активно разгонять и без того немногочисленные акции протеста. Протестные настроения в Армении никуда не денутся, тем более социально-экономическая ситуация будет ухудшаться, считает политолог. Однако эти настроения могут проявляться не столько в активной, сколько в пассивной форме. Эксперт считает, что из страны возрастёт эмиграция, «голосование ногами».

«А та политика, которую Пашинян и его команда проводят по отношению к армии, этого станового хребта армянской государственности, фактически является политикой по её дискредитации. Достаточно только в этом плане посмотреть на персону министра обороны» , — сказал эксперт.

По мнению Арешева, всё это не способствует устойчивости государственных институтов и управленческой системы как таковой. Поэтому предполагаются постоянная нестабильность и постоянные проблемы на границах, охранять которые де-факто передоверено российским пограничникам.

«Всё это не остаётся незамеченным внешними наблюдателями и ещё больше подрывает авторитет армянского государства, точнее, того, что от него осталось. С таким государством никто всерьёз разговаривать не будет!» — заявил политолог.

Арешев считает, что никакого улучшения экономической ситуации в Армении быть не может, наоборот, увеличивается внешний долг, растут цены. А одним из самых главных негативных факторов является утеря людьми чувства личной безопасности, что будет лишь ещё больше усиливать эмиграцию из страны.

Напомним, что до прихода к власти в 2018 году режима Пашиняна нынешний министр обороны Сурен Папикян работал школьным учителем истории.