Лондон, , 00:27 — REGNUM Комитет по чрезвычайным ситуациям (DEC), объединяющий 15 благотворительных организаций Великобритании, заявил о необходимости принять меры для спасения от голода одного миллиона афганских детей в возрасте до пяти лет предстоящей зимой, сообщает газета «8 собх».

Афганистан Иван Шилов © ИА REGNUM

«Наши сотрудники уже находятся там и оказывают помощь, но мы должны немедленно принять меры, чтобы охватить большее количество нуждающихся», — заявил исполнительных директор комитета Салех Саид.

С этой целью в Великобритании с 15 декабря начат сбор средств на продукты питания, а также предметы гигиены и зимнюю одежду для афганцев.

Призывая к участию в этой акции, Салех отметил, что пожертвование в размере 20 фунтов может в чрезвычайной ситуации обеспечить одну семью продуктами питания на неделю, а помощь в 100 фунтов — на три месяца.

Сообщается, что сборе средств также принимают участие Британский комитет по чрезвычайным ситуациям в случае стихийных бедствий (IRC), Британский Красный Крест, международная организация «Спасите детей» и Католическое агентство для международного развития (CAFOD).