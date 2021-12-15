Дортмунд, Германия, 16 декабря, 2021, 00:26 — ИА Регнум. 15 декабря в Боруссии на стадионе «Сигнал Идуна Парк» состоялся матч шестнадцатого тура немецкой Бундеслиги 2021/22 «Боруссия» — «Гройтер». Основное время противостояния завершилось со счетом 2:0 в пользу «шмелей».

«Боруссия» (Дортмунд)

Первые два мяча на 33-й и 82-й минутах встречи забил 21-летний таранный форвард «Боруссии» и сборной Норвегии Эрлинг Холанд. В текущем сезоне на счету Холанда девятнадцать забитых мячей в пятнадцати матчах за дортмундский клуб во всех турнирах. В конце поединка вышедший на замену нидерландский нападающий Дониэлл Мален довел счет до разгромного — 3:0.

Составы команд:

«Боруссия»: Кобель, Шульц, Хуммельс, Загаду, Менье, Брандт (Рейниер 90'), Беллингем (Дауд, 46'), Витсель, Ройс (Мален, 75'), Азар (Джан, 75'), Холанд (Тиггерс, 83').

«Гройтер»: Бурхерт, Бауэр, Виллемс (Иттер, 78'), Мейерхофер, Грисбек, Кристиансен, Тилльманн (Абиама, 78'), Дудзяк (Грин, 64'), Сегуин, Иттен (Нильсен, 46'), Льюелинг (Хргота, 64').

«Боруссия» одержала одиннадцатую победу в сезоне, набрала 34 очка и вновь сократила отставание от мюнхенской «Баварии» до шести очков. «Гройтер» с четырьмя очками остался на последнем восемнадцатом месте.