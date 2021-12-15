Иерусалим, 16 декабря, 2021, 00:21 — ИА Регнум. Запрет на въезд в Израиль для иностранных граждан был продлен властями страны до 29 декабря. Об этом 15 декабря сообщается на сайте канцелярия израильского премьер-министра.

Дарья Антонова ИА REGNUM Аэропорт

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Ограничения не касаются лиц, «получивших разрешение специальной комиссии по особым случаям». Указанные меры были введены 29 ноября из-за появления на юге Африки нового штамма коронавируса «Омикрон». Изначально запрет должен был действовать до 12 декабря, а после его решили продлить до 22 декабря.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 декабря минздрав Израиля объявил, что за сутки в стране было выявлено 673 случая заражения коронавирусом. За 24 часа на израильской территории зафиксирован одни летальный исход от осложнений при COVID-19.