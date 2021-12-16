Вашингтон, , 00:13 — REGNUM Провал миссии США в Афганистане был вызван политикой двойных стандартов, проводимой Пакистаном в течение многих лет, заявил председатель комитета Сената США по международным отношениям Боб Менендес, выступая на слушаниях по рассмотрению кандидатуры Дональда Армина Бруна на пост посла США в Исламабаде

Сенатор США Роберт Менендес Senator Bob Menendez

«Я поддерживаю вашу кандидатуру в это особенно сложное время в двусторонних отношениях между США и Пакистаном. Как я заявил комитету в прошлом месяце, неудача нашей миссии в Афганистане в значительной степени была вызвана многолетним двуличием Пакистана. Нам нужен серьёзный диалог с правительством Пакистана, и я уверен, что вы подадите им решительный сигнал в случае необходимости», — приводит его слова информационное агентство «Тасним».

В июле премьер-министр Пакистана Имран Хан заявил членам парламента, что Исламабад предпринял много шагов в соответствии с требованиями США по борьбе с терроризмом, но американская сторона не признала их.

Он также отметил, что американцы никогда не ценили деятельность Пакистана в борьбе с терроризмом, и пообещал, что Пакистан больше не выступит союзником США ни в одном конфликте.