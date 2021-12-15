Вашингтон, 15 декабря, 2021, 23:59 — ИА Регнум. В месяцы, предшествовавшие падению правительства Афганистана и захвату власти радикальным движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в стране был совершён ряд военных преступлений, заявила организация Amnesty International.

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

В новом отчёте правозащитников, на который ссылается информационное агентство «Шафакна», упоминаются, в частности, убийства хазарейцев-шиитов в провинциях Газни и Дайкунди, убийства сторонников бывшего правительства в уезде Спинбулдак провинции Кандагар.

При этом Amnesty International отмечает, что ответственность за нанесение вреда гражданскому населению в период, предшествовавший захвату Афганистана радикалами, должны нести и «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и бывшая правительственная армия, и находившиеся в стране войска США.

В отчете задокументированы пытки, внесудебные казни и убийства, совершенные радикалами на заключительных этапах войны, а также жертвы среди мирного населения во время наземных и воздушных ударов афганских и американских сил.

В связи с этим организация призвала Международный уголовный суд включить анализ действий Вооружённых сил США и бывших афганских правительственных войск в расследование военных преступлений в Афганистане.

Amnesty International также призвала «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и Соединенные Штаты выполнить свои международные обязательства и создать чёткий механизм компенсаций мирным жителям, пострадавшим в ходе войны.