Копенгаген, 16 декабря, 2021, 00:03 — ИА Регнум. Дания собирается арендовать 300 камер в косовских тюрьмах. Об этом сообщил министр юстиции Дании Ник Хекеруп 15 декабря.

Richard Bistrong Камера СИЗО

По его словам, Дания уже подписала соответствующее соглашение с сепаратистским Косово.

«Мы договорились о том, что Косово отдаст в аренду свои тюремные объекты, в которых будут содержаться депортированные осужденные из третьих стран. Мы также будем расширять мощности тюрем в Дании и в краткосрочной, и в долгосрочной перспективе», — процитировало издание «Косово онлайн» слова Хекерупа.

Напомним, что ранее правительство Дании представило закон, который запретит приговорённым к пожизненному заключению заводить новые романтические связи. Проект закона был разработан после того, как 17-летняя девушка влюбилась в 50-летнего Петера Мадсена, осужденного за зверское убийство журналистки Ким Вал.