16 декабря 2021 | Время чтения 3 мин

Джозеф Тёрнер, , 07:20 — REGNUM Отрицая важность прямой конфронтации между Штатами и Китаем, госсекретарь США Энтони Блинкен пообещал укрепить отношения с государствами Индо-Тихоокеанского региона, инвестируя миллиарды долларов, чтобы противостоять региональному влиянию Пекина.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

Блинкен выступил с данным заявлением в Университете Индонезии в Джакарте. После этого США и Индонезия заключили серию соглашений о морском сотрудничестве, образовании и договорились о программе обмена для сотрудников Корпуса мира — независимого федерального агентства США. Именно в этом университете почти 60 лет назад выступал Роберт Кеннеди, рассказывая о важности открытых отношений между государствами.

Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией The New York Times.

«До сих пор администрация Байдена в некоторых странах была воспринята хорошо. Том Лембонг, министр торговли Индонезии с 2015 по 2016 год сказал, что на данный момент администрация Байдена преуспевает в Юго-Восточной Азии — она возвращает утраченные позиции и наверстывает упущенное время», — отмечает @suilee.

Энтони Блинкен U.S. Department of State

«Азиаты с удовольствием получают лакомства и от США, и от Китая, почему бы и нет», — пишет @xeno_swift.

«Азиаты — рационалисты, которые заботятся о собственных национальных интересах и не будут выбирать сторону в насильственно навязанном соревновании за глобальную гегемонию. Это хорошо», — комментирует @JoBaekGun.

«Да, Соединенные Штаты придерживаются такого же мнения об Ираке и Сирии», — отвечает @jackysh93505112.

«Кажется, было бы гораздо проще, если бы Трамп не выбросил годы переговоров с Индонезией в помойку», — указывает @MarshallTrade.

«Некоторые могут быть настроены несколько скептически. Филиппины, Вьетнам, Камбоджа, Лаос и Индонезия были местом проведения смертоносных войн и убийств со стороны США. Такие группы, как NED и USAID под крылом лживого, мошеннического и меняющего режимы ЦРУ активно работают в Малайзии, Таиланде и Мьянме», — напоминает @RobertsonJohn88.

«Давайте вспомним о том, что Китай призывает международное сообщество провести расследование в отношении американских военных за военные преступления против невинных гражданских лиц и привлечь их к ответственности за убийства мирных жителей в Афганистане, Сирии и Ираке», — заявляет @Unyil81855105.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Страны Азии должны разыгрывать обе карты, чтобы всегда держать США и Китай в напряжении. Страны Азии — это не колониальные трофеи США или Китая, а независимые государства с собственной волей», — подчеркивает @theBrownGuy69.

«Проблема США — это неопределенность будущего. Деловым партнерам нужно планировать на длительный срок, больше 4 лет… А в США каждые четыре года происходит кардинальная смена власти», — недоволен @Gliese667_c.

«Не думаю, что Азии будет выгоднее дружить с США», — размышляет @MikeHoss2024.

«АСЕАН не должна принимать чью-либо сторону, а оставаться верной своей декларации 1971 года. Им выгоднее придерживаться нейтралитета», — пишет @syedkamil1961.

«Сотрудничество с США, КОНЕЧНО! Мы ведь не помним, как Соединенные Штаты насилуют нас с 1850-х годов!» — отмечает @The_Woke_Dragon.

«Не нужно манипуляций. Лидеры стран Юго-Восточной Азии не слепы и не глупы», — указывает @ShortSkwiz.

Ранее Блинкен заявил, что страны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) обеспокоены политикой Китая, в связи с чем Вашингтон намерен строить с ними более глубокие связи.

Страны АСЕАН Sidney KH

По его словам, США намерены «усилить партнёрство с крепким и независимым АСЕАН». А также обеспечить свободу мореплавания в Южно-Китайском море, где «агрессивные действия Пекина» якобы «угрожают свободному движению товаров ежегодно на $3 трлн». Также Блинкен подтвердил планы Вашингтона по укреплению трёхсторонних отношений США с Японией и Южной Кореей и расширению сотрудничества по проблемам безопасности с Австралией.

В целом, по словам главы Госдепа, Соединённые Штаты разрабатывают «всеобъемлющий комплекс инициатив», который будет нацелен на экономическое развитие стран Индо-Тихоокеанского региона.

Как сообщало ИА REGNUM, госсекретарь США Энтони Блинкен посетил Индонезию в рамках турне по странам Юго-Восточной Азии, которое направлено на укрепление отношений с регионом, ставшим стратегической ареной для Вашингтона и Пекина.