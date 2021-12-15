Тегусигальпа, 16 декабря, 2021, 00:03 — ИА Регнум. Новоизбранный президент Гондураса Ксиомара Кастро заявила 15 декабря, что не станет использовать государственные ресурсы для своей инаугурации. Об этом сообщает информагентство La Prensa со ссылкой на Твиттер политической партии Libertad y Refundacion.

Darwinek Карта-флаг Гондураса

Член комиссии по передаче президентства Яри Диксон сообщил на пресс-конференции, что «отказ от использования ресурсов казны для инаугурации был личным решением президента». Для проведения мероприятия будет открыт специальный банковский счет, на который желающие могут «делать взносы, если их деньги имеют законное происхождение».

Кастро станет первой в политической истории Гондураса женщиной, занявшей президентский пост. 27 января 2022 года она сменит в должности Хуана Орландо Эрнандеса. Ксиомара Кастро из партии Libertad y Refundacion одержала победу на выборах президента Гондураса 28 ноября 2021 года.

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