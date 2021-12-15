Эпсом, Великобритания, 15 декабря, 2021, 23:41 — ИА Регнум. Британская студия Slitherine Games анонсировала стратегию в реальном времени Terminator Dark Fate — Defiance на основе известной медиафраншизы. Об этом 15 декабря сообщает портал DSOGaming.

Терминатор

Разработчики выложили в сеть первый кинематографический тизер-трейлер проекта. В Terminator Dark Fate — Defiance геймерам предложат управлять армией, которая пытается спасти человечество. Отмечается, что в режимах «Схватки» и мультиплеера они смогут играть за одну из трёх представленных в игре фракций.

Для справки: Slitherine Games участвовала в разработке множества стратегических игр, в том числе Legion Arena, Afghanistan '11, Panzer Corps, Chariots of War и других. Компания также разрабатывает правила для настольных стратегических игр Field of Glory.