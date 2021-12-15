Брюссель, , 23:40 — REGNUM Ситуация вокруг газопровода «Северный поток — 2» может быть использована для принуждения президента России Владимира Путина к переговорам по «Минским соглашениям», заявил украинский президент Владимир Зеленский.

Газ на Украине Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Об этом Зеленский заявил 15 декабря журналистам на саммите «Восточного партнерства».

По его словам, российский газопровод является инструментом, находящимся в руках европейских лидеров.

«Я бы благодаря такому инструменту мог бы организовать встречу с президентом России, где какие-то подвижки в выполнении «Минска» или другие шаги для окончания конфликта могли бы быть решены», — заявил Зеленский на брифинге в Брюсселе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российский лидер Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что обсуждать урегулирование конфликта в Донбассе Киев должен с руководством ДНР и ЛНР.

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