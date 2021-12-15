Брюссель, 15 декабря, 2021, 23:40 — ИА Регнум. Ситуация вокруг газопровода «Северный поток — 2» может быть использована для принуждения президента России Владимира Путина к переговорам по Минским соглашениям, заявил украинский президент Владимир Зеленский.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Газ на Украине

Об этом Зеленский заявил 15 декабря журналистам на саммите «Восточного партнерства».

По его словам, российский газопровод является инструментом, находящимся в руках европейских лидеров.

«Я бы благодаря такому инструменту мог бы организовать встречу с президентом России, где какие-то подвижки в выполнении «Минска» или другие шаги для окончания конфликта могли бы быть решены», — заявил Зеленский на брифинге в Брюсселе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российский лидер Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что обсуждать урегулирование конфликта в Донбассе Киев должен с руководством ДНР и ЛНР.