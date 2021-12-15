Зеленский: превращу «Северный поток — 2» в инструмент встречи с Путиным!
Брюссель, 15 декабря, 2021, 23:40 — ИА Регнум. Ситуация вокруг газопровода «Северный поток — 2» может быть использована для принуждения президента России Владимира Путина к переговорам по Минским соглашениям, заявил украинский президент Владимир Зеленский.
Об этом Зеленский заявил 15 декабря журналистам на саммите «Восточного партнерства».
По его словам, российский газопровод является инструментом, находящимся в руках европейских лидеров.
«Я бы благодаря такому инструменту мог бы организовать встречу с президентом России, где какие-то подвижки в выполнении «Минска» или другие шаги для окончания конфликта могли бы быть решены», — заявил Зеленский на брифинге в Брюсселе.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее российский лидер Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что обсуждать урегулирование конфликта в Донбассе Киев должен с руководством ДНР и ЛНР.